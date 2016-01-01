مركز الملك سلمان للإغاثة يصدر بياناً حول آليات التبرع في حملة إغاثة الشعب السوري

انفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتنظيم حملة شعبية في جميع أنحاء المملكة اعتباراً من يوم أمس لإغاثة الشعب السوري وتوجيهه - رعاه الله - بأن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التنسيق مع الجهات المعنية تقديم المواد الإغاثية من أغذية وأدوية وإيواء واستقبال للجرحى وعلاجهم وإنشاء المخيم لهم مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل جداً فقد صدر عن المركز بيان أوضح فيه أنه سيتم جمع التبرعات عن طريق الوسائط التالية:

SA5655000000099088000757

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على البنك السعودي الفرنسي

2- SA9510000022185556000107

مركز الملك سلمان للإغاثة على البنك الأهلي التجاري

وللاستفسار يمكن الاتصال على الرقم الموحد 920008554