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عاجل : حريق هائل داخل كنيسة مارجرجس بميت غمر في الدقهلية

27 ديسمبر samar مصر 0 23,095
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عيون

سمر العشري

أفادت قناة "اكسترا نيوز" في نبا عاجل لها ، بوقوع حريق هائل داخل كنسية مارجرجس بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية  ، بالساعات الأولي من صباح يوم الأربعاء ، حيث توجهت سريعا قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ،  بعد أن شب حريق هائل في مخلفات مجاورة لكنسية مارجرجس الأثرية بميت غمر الدقهلية  .

وتمكنت قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق الهائل ،  وأنفذت المنطقة من كارثة حقيقة ، لولا تدخل رجال قوات الحماية المدنية ، وتوجه على الفور  مدير امن الدقهلية  اللواء مصطفى النمر  ، بعدما تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء مجدى القمري مدير المباحث الجنائية  ، يفيد بورد بلاغ بنشوب حريق هائل بمحيط كنسية مارجرجس  .

وانتقل رجال الحماية المدنية تحت إشراف العميد مراون عبد المعطى  ، مدير إدارة الدفاع المدني وسيارات الإطفاء ، تحت إشراف المقدم احمد عوض قائد إطفاء الدقهلية لمكان البلاغ ، وتبين أن السبب نشوب حريق بمخلفات مجاورة للكنسية ، بسبب ماس كهربائي في الكابلات المتصلة بتكيفات كنسية مارجرجس  وتم السيطرة علية قبل امتداده للمباني المجاورة  ، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح  .

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