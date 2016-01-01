عاجل : حريق هائل داخل كنيسة مارجرجس بميت غمر في الدقهلية

سمر العشري

أفادت قناة "اكسترا نيوز" في نبا عاجل لها ، بوقوع حريق هائل داخل كنسية مارجرجس بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، بالساعات الأولي من صباح يوم الأربعاء ، حيث توجهت سريعا قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ، بعد أن شب حريق هائل في مخلفات مجاورة لكنسية مارجرجس الأثرية بميت غمر الدقهلية .

وتمكنت قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق الهائل ، وأنفذت المنطقة من كارثة حقيقة ، لولا تدخل رجال قوات الحماية المدنية ، وتوجه على الفور مدير امن الدقهلية اللواء مصطفى النمر ، بعدما تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء مجدى القمري مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورد بلاغ بنشوب حريق هائل بمحيط كنسية مارجرجس .

وانتقل رجال الحماية المدنية تحت إشراف العميد مراون عبد المعطى ، مدير إدارة الدفاع المدني وسيارات الإطفاء ، تحت إشراف المقدم احمد عوض قائد إطفاء الدقهلية لمكان البلاغ ، وتبين أن السبب نشوب حريق بمخلفات مجاورة للكنسية ، بسبب ماس كهربائي في الكابلات المتصلة بتكيفات كنسية مارجرجس وتم السيطرة علية قبل امتداده للمباني المجاورة ، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح .