750 دورية تؤمّن احتفالات رأس السنة في دبي

أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بناء على توجيهات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الجاهزية لتأمين وتغطية احتفالات رأس السنة الميلادية واستقبال العام الجديد في كافة المواقع في دبي.

حيث تم توزيع فرق ميدانية متخصصة من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بعدد (750) دورية تغطي جميع مناطق الفعاليات بحيث تتواجد هذه الفرق المتخصصة في مختلف أماكن الفعاليات بالإضافة إلى وجود فرق ميدانية من الشرطة النسائية، تقدم الدعم الأمني لرواد الفعاليات.

بالإضافة إلى تخصيص دوريات متخصصة من الشرطة السياحية بقيادة ضباط متخصصين يتواجدون في (المخيمات السياحية) كل ذلك لتقديم أفضل الخدمات للسياح ورواد احتفالات رأس السنة، مشيراً إلى انه تم تحديد 160 موقعاً لإطلاق الألعاب النارية في دبي والتي تغطي كافة مناطق الإمارة.

عام السعادة

وتقدم اللواء المنصوري بأحر التهاني وأطيب الأمنيات إلى كافة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها بحلول احتفالات رأس السنة الميلادية الجديد، والذي نتطلع به استشراقاً مبكراً لمستقبل الأمن والأمان، وأن يكون عام خير وسعادة في كافة القطاعات الحيوية في إمارة دبي ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى على كافة المستويات لتحقيق إنجازات نوعية لخدمة مصالح الدولة وإسعاد المواطنين والمقيمين.

وطالب اللواء المنصوري مديري مراكز الشرطة والإدارات الفرعية بضرورة التواجد في مواقعهم وحثهم على المشاركة الميدانية من أجل تحقيق الانتشار الأمني الجيد على المناطق الحيوية . والتركيز على عدد من المواقع التي تعد هي الأكثر ازدحاماً ، والأكثر ارتياداً من قبل المواطنين والمقيمين والزوار لضمان عدم حدوث ما يعكر ابتهاج الجميع بهذه المناسبة .

ولفت العميد سالم خليفة على الرميثي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة انه من منطلق حرص القيادة العامة لشرطة دبي في حفظ الأمن والأمان ، ستكون مراكز الشرطة مفتوحة لتقديم الخدمات الأمنية وكل ما يطرأ .

وفي حالة وجود أي استفسار أو تقديم معلومة أو اقتراح ، ترجو التواصل مع الرقم المجاني (901) كما ترجو من الجميع ، زواراً ومقيمين التقيد بإجراءات الأمن والسلامة خاصة في الأماكن المزدوجة وفعاليات الألعاب النارية.

خطة محكمة

وأشار العميد الرميثي إلى أن الإدارة أعدت خطة محكمة ومتكاملة لتأمين الفعاليات شاركت فيها جميع مراكز الشرطة والإدارات الفرعية من خلال برنامج أمني مكثف تم التمهيد له بإعلان حالة التأهب القصوى لكافة منتسبي الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من العسكريين والمدنيين.

وشملت التعبئة جميع عناصر الشرطة الملتحقين تحت مظلة الإدارة العامة للتحريات بمختلف الرتب (ضباط – ضباط صف- وأفراد) ويتم توزيعهم على جميع المرافق التي تقام فيها فعاليات رأس السـنة الميلادية من فنادق ومـراكز تجـارية ومرافق سياحية وغيرها، متمنياً أوقاتاً طيبة للجميع.