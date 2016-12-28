533 مليون انطباع لوسم قمة رواد التواصل الاجتماعي

سجلت قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، الحدث الأكبر من نوعه في الوطن العربي، تجاوباً واهتماماً كبيرين لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة والعالم، وأصبحت الموضوع الأكثر تداولاً محلياً وعربياً، والثالث على مستوى العالم بتسجيل نحو 122 مليون تفاعل ما بين تغريد وإعادة تغريد ونشر وإعادة نشر ومشاركة ومشاهدة خلال أسبوع القمة.

وسجل الوسم الخاص بالقمة »#Arabsmis« تفاعلاً وتجاوباً على مستوى العالم بتحقيقه أكثر من 533 مليون انطباع، ووصوله لأكثر من 122 مليون مستخدم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وكانت القمة قد عقدت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، يومي 13 و14 ديسمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

حسابات

كما تفردت حسابات القمة باستخدام تقنيات البث المباشر للجلسات عبر قناة »يوتيوب«، و»بيريسكوب«، ومن خلال »بيريسكوب« بالتعاون مع »تويتر«.

وأشادت منى غانم المري، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، بالتفاعل الكبير الذي شهدته الفعاليات والجلسات، وما حظيت به من اهتمام بالغ عبر مختلف منصات التواصل، حيث كانت أخبارها الأكثر تداولاً عبر وسائل التواصل على مدار يومي القمة. وهو ما يدل على اهتمام مختلف شرائح المجتمع بالدور المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت المري أن القمة حققت نجاحاً بجمع ما يقارب 2800 مؤثر على شبكات التواصل الاجتماعي من داخل المنطقة وخارجها تحت مظلة القمة، ما كان فرصة لمساحة أكبر من الحوار وتبادل الرؤى والأفكار التي تعين على توظيف شبكات التواصل الاجتماعي بالأسلوب الأمثل والإيجابي الذي يحقق صالح المجتمعات العربية.

وقالت رئيسة اللجنة التنظيمية للقمة إن الجلسات والمبادرات والفعاليات، ووصول محتوى القمة لما يزيد على 122 مليوناً من الفئة التي تخاطبها مباشرة، يؤكد أن الدورة الثانية حققت أهدافها وأسست لثقافة التغير الإيجابي بين مستخدمي هذه المنصات الاجتماعية.

وأكدت أن القمة بدأت كبيرة عربياً وقد تطورت هذا العام ورسخت دبي ودولة الإمارات كوجهة دولية لتطوير عمل شبكات التواصل الاجتماعي وسبل توظيف انتشارها الواسع إيجابياً خلال المرحلة المقبلة.

وتابعت: إننا قد بدأنا العمل على تفاصيل »نادي رواد التواصل الاجتماعي العربي« الذي سيكون مقره في الإمارات، كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على وضع آليات عمل النادي والأعضاء، وكذلك بحث سبل التعاون مع جهات مماثلة بهدف إطلاق فروع للنادي في دول عربية أخرى.

ويهدف النادي لأن يكون منصة فعالة يمكن من خلالها تعظيم دور وإسهام رواد التواصل الاجتماعي، وتعزيز مشاركتهم في التطوير والتنمية وتحفيز الطاقات المبدعة بين أبنائها وعلى مختلف الصعد، في ضوء ما يملك هؤلاء الرواد من تأثير عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي يقدر عدد متابعيهم عبرها بالملايين عربياً وعالمياً.

تكريم

وقد شهدت فعاليات القمة كذلك تكريم 40 فائزاً في مختلف فئات جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، والتي تحتفي بالإبداع في خلق وتعزيز قنوات التواصل ما بين المجتمعات المختلفة، والأشخاص ممن لهم تأثير ملموس في تطوير مجتمعاتهم، وأيضاً المساهمين عن طريق وسائل الإعلام الاجتماعي في تحفيز تقدم المجتمعات وازدهارها.

وشهدت جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب تجاوباً وتفاعلاً كبيرين من معظم الدول العربية، حيث بلغ عدد الدول التي جاءت منها طلبات ترشيح 21 دولة، 87% منها دول عربية، حيث استقبلت الجائزة مشاركات من العرب المقيمين في دول أجنبية.

فعالية

إلى جانب ذلك، تم خلال القمة تنظيم فعالية »مساء التسامح« بمشاركة معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة دولة للتسامح، وبحضور نخبة من أهم المؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي العرب من مختلف التخصصات لمناقشة سبل نشر التسامح على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام وسم »صوت_التسامح«.