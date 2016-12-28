الداخلية: وثيقة تأمين لضمان حقوق الكفيل تجاه العمالة المنزلية

أعلنت وزارة الداخلية أمس، عن إطلاق وثيقة تأمين تضمن حقوق المؤمن تجاه فئة العمالة المنزلية المساعدة بالشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص بدولة الإمارات وانسجاماً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون شعار عام 2017 في دولة الإمارات «عام الخير».

وفي خطوة تهدف إلى دعم الأفراد وشركات القطاع الخاص لتعزيز مسؤوليتهم المجتمعية وأداء أدوارهم في خدمة الوطن.

مشروع اختياري

وقال الدكتور راشد سلطان الخضر المتحدث الرسمي لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية في مؤتمر صحافي مشترك عقد أمس في مقر الوزارة مع أكسا الهلال الأخضر الشريك الاستراتيجي في المبادرة، إن المشروع سيكون اختيارياً للكفلاء من المواطنين والمقيمين الراغبين بالاستفادة من مميزاته العديدة.

وتغطي الوثيقة فئة العمالة المنزلية من خدم وسائقين ومن في حكمهم للكفلاء المواطنين والمقيمين وفقاً لتعريف وزارة العمل في الإمارات شريطة أن تكون لدى العمالة المساعدة إقامة سارية المفعول وتشمل الفئة العمرية بين 18 إلى 64 سنة. ويبلغ القسط السنوي 100 درهم.

منفعة تعويض

ويمكن لحامل الوثيقة دفع مبلغ 100 درهم إضافي لإضافة منفعة التعويض الاختيارية لفئة العمالة المنزلية المؤمن عليهم وبناء على تلك المنفعة الإضافية فإنه في حالة وفاة العامل سوف تدفع الشركة مبلغ 50 ألف درهم إماراتي للمستفيدين المعنيين من قبل المؤمّن عليهم خلال فترة التأمين.

شريك متميز

من جانبه قال المقدم حمد النعيمي رئيس لجنة الإشراف على المشروع: إن المبادرة تركز على تقديم خطة تأمين مبتكرة ومع أقساط سنوية تبدأ من 100 درهم فقط، لافتاً إلى أن شراكة الوزارة مع أكسا الهلال الأخضر، جاءت بعد عملية فرز واختيار دقيقة، لتحديد شريك متميز من القطاع الخاص يعزز من الجهود التطويرية للخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بصورة اختيارية.

ومن جانبه أعرب الدكتور عبد الكريم الزرعوني عضو مجلس إدارة شركة أكسا الهلال الأخضر، عن اعتزاز الشركة باختيارها من وزارة الداخلية لتولي مهام تطوير وطرح هذا المنتج التأميني الرائد وتوقع أن ينضم إلى الوثيقة التأمينية الخاصة بالعمالة المساعدة خلال الفترة القادمة نحو 10% من الكفلاء من مواطنين ومقيمين الذين لديهم عمالة مساعدة.

100

تعتبر وثيقة التأمين لفئة العمالة المساعدة اختيارية ويبلغ القسط السنوي 100 درهم يغطي ثلاث حالات وهي هروب فئة العمالة المساعدة أو عدم اجتياز الفحص الطبي عند تجديد تصريح العمل والإقامة إضافة إلى حالة الوفاة.

حيث إنه في حالة الوفاة ستدفع الشركة تكاليف إعادة المساعد المنزلي إلى موطنه وإدارة جميع الإجراءات وعمليات الإعادة إلى الوطن نيابة عن الكفيل كما ستدفع الشركة مبلغ 5 آلاف درهم للكفيل في حالة وفاة المساعد المنزلي أو عدم اجتيازه الفحص الطبي وتكاليف تذكرة الطيران في حالة الهروب.