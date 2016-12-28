مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28/12/2016 والقنوات الناقلة

كتبت لبنى عبد الله

تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة السابعة عشر والأخيرة فى مواجهات الدور الأول للدورى العام بإقامة ثلاث مواجهات تجمع طنطا مع الداخلية ، ووادى دجلة مع أسوان ، والمقاولون العرب مع بتروجت.

موعد مباراة طنطا مع الداخلية

تقام مباراة طنطا مع الداخلية على ستاد طنطا الرياضى فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الاربعاء .

موعد مباراة وادى دجلة مع أسوان

تقام مباراة وادى دجلة مع أسوان على ستاد القاهرة الدولى فى تمام الخامسة عصر اليوم الاربعاء .

موعد مباراة المقاولون العرب مع بتروجت

تقام مباراة المقاولون مع بتروجت على ستاد بتروسبورت فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

القنوات الناقلة

تنقل مباريات اليوم الاربعاء قنوات نايل سبورت وأون سبورت .