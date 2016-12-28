مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28/12/2016 والقنوات الناقلة

تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة السابعة عشر والأخيرة فى مواجهات الدور الأول للدورى العام بإقامة ثلاث مواجهات تجمع طنطا مع الداخلية ، ووادى دجلة مع أسوان ، والمقاولون العرب مع بتروجت.
تقام مباراة طنطا مع الداخلية على ستاد طنطا الرياضى فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الاربعاء .
تقام مباراة وادى دجلة مع أسوان على ستاد القاهرة الدولى فى تمام الخامسة عصر اليوم الاربعاء .
تقام مباراة المقاولون مع بتروجت على ستاد بتروسبورت فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء.
تنقل مباريات اليوم الاربعاء قنوات نايل سبورت وأون سبورت .
التعليقات