بالصور.. ترعة عرب شركس تهدد أهالى القناطر الخيرية بالأمراض والأوبئة

القليوبية - حسن عفيفى

يعانى أهالى القناطر الخيرية من برك ومستنقعات تنبعث منها روائح كريهة ومياه مليئة بالقاذورات والحيوانات النافقة وتلال القمامة، على ضفاف ترعة عرب شركس التابعة لمدينة القناطر الخيرية والتى تعتبر مدينة سياحية.

وأعرب أهالى المنطقة عن غضبهم من هذا الوضع السيئ والذى ترتب عليه إصابة العديد من الأهالى بالأمراض المزمنة وخاصة الأطفال مثل حساسية الصدر والفشل الكلوى والكبد وغيرها نتيجة التلوث، لذا يأملون أن يحمل "اليوم السابع" آلامهم ومعاناتهم للمسئولين لسرعة القضاء على هذه الأزمة التى تتفاقم يوما بعد يوم فى إطار تقاعس المسئولين، وتجاهلهم تلك الكوارث التى أصبحت تهدد حياة الجميع، لكن دون تحرك.

ويقول محمد نصر أحد سكان المنطقة، إن المسئولين يمرون على المنطقة ويشاهدون الأوضاع السيئة غير الآدمية للمنطقة ولكن لم نر رد فعل إيجابى لحل المشكلة، وأن الحل الوحيد هو تغطية الترعة بالصرف المغطى حتى لا تتفاقم الأزمة أكثر من ذلك، مشيرا لأنه يخشى على الأطفال فى فصل الشتاء من الروائح الكريهة التى تتوافد علينا، إضافة إلى الحشرات التى أصابت الأطفال بالأمراض الخطيرة، فالقوارض تملأ بيوتنا من هذه الكارثة الكبير".

ويناشد الحاج محمود شعبان المسئولين بالتحرك لحمايتنا وحماية أسرنا من الأمراض والأوبئة والحشرات الضارة والروائح الكريهة التى تنبعث باستمرار بسبب المياه الملوثة والحيوانات النافقة، حتى أصبحت ترعة عرب شركس مستنقع للبعوض والذباب الناقل للعدوى والأمراض المعدية.

ويشير جميل أبو السعود لأن الأهالى قد يئسوا من كثرة الشكوى والمحاولات مع المسئولين بالمدينة وكل المحاولات باءت بالفشل رغم أن أقل حقوقنا هو أن نعيش فى أجواء آدمية مناسبة للحياة، وليست أجواء مليئة بالأمراض والأوبئة.