بالفيديو: تامر حسني يرد الجميل لـ إبن أستاذه مصطفى قمر

شارك الفنان تامر حسني متابعيه على موقع إنستقرام مقطعاً مصوراً له مع "تيام" ابن المطرب القدير مصطفى قمر، وهما يغنيان معاً الأغنية الشهيرة "الليلة دوب"، وعلق عليها برسالة مؤثرة جداً أكد فيها أنه لطالما حلم أن يقف هذه الوقفة بجوار المطرب قمر وأن يحقق نجاحه.

المقطع تم تصويره بمعرفة تامر حسني شخصياً خلال أحد الأفراح مؤخراً، ويحاول فيه تقديم أغنية "الليلة دوب" الشهيرة لمصطفى قمر مع ابنه تيام، وسعى تامر أكثر من مرة لمنح الفرصة للمطرب الصغير الخجول، واكسابه الثقة وعلق قائلاً: "الفيديو ده عزيز جداً على قلبي علشان وقفة الحب والإعجاب اللي واقفها معايا الشاب الجميل ده اللي هو تيام مصطفى قمر كنت انا واقف زيها بالظبط في يوم من الأيام وبمنتهى الحب مع والده الفنان الكبير المحترم حبيب قلبي مصطفى قمر وكان نفسي اتشهر وانجح زيه ربنا يكرمك يا تيام يا عسل انت وتحقق كل احلامك انت وكل شبابنا في كل المجالات".

يذكر أن تيام يحاول تجربة موهبته في الغناء والتمثيل وسيشارك والده بطولة فيلم "فين قلبي" مع النجمتين يسرا اللوزي وشيري عادل والمقرر طرحه بدور العرض قريباً.