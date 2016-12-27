لماذا لم يعرض راشد الماجد حفلته في دبي حتى الآن؟

من المعروف في الوسط الفني أن كل فنان يتمنى لقاء جمهوره على المسرح كون الغناء بصورة مباشرة له نكهة مختلفة، ويؤكد مقدرة الفنان على التواصل مع الناس وطلباتهم وإظهار إمكانياته الصوتية العالية، ولكن المحزن أن ليست كل الجماهير لديها القدرة الوقتية أو المادية لحضور الحفلات، لذا يمنون النفس بأن تكون منقولة على الهواء مباشرة سواء كانت في المهرجانات أو حفلات منفردة، حيث يتساءل عدد من الجمهور المتابع للوسط الفني عن سبب رفض بعض الفنانين عرض حفلاتهم بصورة مباشرة رغم سهولة البث والنقل التلفزيوني في الفترة الحالية، لاسيما مع كثرة القنوات الفضائية الناقلة للفعاليات، ولعلنا نستشهد بحفلتي النجمين عبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد التي كانت في دبي في مارس ويوليو الماضي، في الوقت الذي يتسبب فيه عدم نقل هذه الحفلات على الهواء في انتظار الجمهور لفترة طويلة دون عرضها من الشركة المنظمة "روتانا"، حيث استغرق عرض حفلة عبدالمجيد فترة انتظار قاربت الشهرين، فيما لازال جمهور راشد الماجد ينتظر عرض الحفلة على قنوات "روتانا" رغم مضي 5 أشهر عليها، دون أن تبدي الشركة الناقلة أي توضيحات لذلك.

عن هذا الأمر تحدث الصحفي الفني حمد فرحان، والذي قال: "أستغرب حقيقة قيام بعض الفنانين بالمطالبة بعدم عرض حفلاتهم مباشرة، ويفضلون عرضها بعد المونتاج"، مضيفاً: "هناك نجوم كبار يغنون على المسرح، وتنقل حفلاتهم أمام الملايين دون أن يشعروا بخوف أو قلق، ولعل فنان العرب محمد عبده وكاظم الساهر وماجد المهندس جميعهم نشاهد حفلاتهم.. أين المشكلة؟".

وبيّن أن بعض الفنانين لديهم حساسية أو خوف مبالغ به، وبعضهم يخاف أن يكون صوته في غير الموعد، ويظهر النشاز في بعض الأغنيات، الأمر الذي يستدعي الفلترة والتنقية والحذف والتقاط الصوت والصورة من زوايا مختلفة على حد وصفه.

وذكر فرحان أن الغناء على المسرح له رهبة لم يتجاوزها كثير من الفنانين الذين أمضوا في الوسط عقوداً طويلة، ولكن هذه الرهبة تزول بعد ثاني أغنية، وفقاً لما قاله نجوم كبار.

وعن سبب عدم عرض حفلة راشد الماجد رغم مضي 5 أشهر عليها قال: "بلا شك أن راشد الماجد يتحمل ذلك، فبعد غياب عن الحفلات دام 7 أعوام، نجد أنه لا يبثها على الهواء، ويتركها دون عرض لمدة تجاوزت 5 أشهر دون الاستجابة لطلبات ونداءات محبيه"، رافضاً في الوقت نفسه تحميل "روتانا" مشكلة التأخير كون الشركة خاضعة لرغبات وشروط راشد، ولو أراد نقلها بعد الحفلة بـ72 ساعة لاستطاع ذلك على حد قوله.

"سيِّدتي نت" حاول الاستفسار من حسن طالب مدير أعمال الفنان راشد الماجد الذي اكتفى بقوله: "لا تعليق".