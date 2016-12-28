لمرضى "العصب السابع": ابتعد عن الحزن وتجنب البرد وتناول اللبان بكثرة

كتبت سماح لبيب

أكدت الدكتورة ناجية على فهمى، أستاذ المخ والأعصاب مدير معمل أمراض العضلات والأعصاب كلية الطب جامعة عين شمس، أن فصل الشتاء دائما ما يظهر به عدد من الأعراض المرضية بسبب برودة الطقس، وانخفاض درجات الحرارة، والتى لا بد أن يتخذ جميع الأشخاص المزيد من الاحتياطات لمنع إصابتهم بها، ومن أهمها الإصابة "بالعصب السابع".

ووصفت الدكتورة ناجية فهمى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، هذا المرض بكونه العصب الوجهى رقم سبعة فى الأعصاب المخية، لذلك يُسمى بالعصب السابع أو (بيلز بالسى)، وهو الذى يتحكم فى العضلات على جانبى الوجه التى تمكننا من التعبير الابتسام، الضحك، البكاء وغيرها.

وأكدت الدكتورة ناجية فهمى أن الإصابة بهذا المرض نتيجة الشتاء الشديد وبرودة الطقس، وتعرض الوجه لصدمات هوائية باردة سواء خلال خروج الشخص من مكان دافئ إلى برودة شديدة، أو ركوب السيارة واصطدام الوجه بهواء بارد يسبب التهاب شديد بالوجه.

وأوضحت الدكتورة ناجية أن علاج العصب السابع يستمر لفترة تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر، والذى يستطيع الوجه خلال هذه الفترة العودة مرة أخرى إلى وضعه الطبيعى، بعد أن تسبب المرض فى اعوجاج نصف الوجه بما يشبه الشلل النصفى.

وللابتعاد عن هذه الأمراض طالبت الدكتورة ناجية فهمى بالتدفئة المطلوبة للوجه، ومنع الخروج إلى الأماكن الباردة مباشرة، مع تغطية المنطقة الأمامية منه بالكوفية أثاء ركوب السيارة، وغلق المنافذ خلال السير على الطرق السريعة، إضافة إلى أن المصابين بهذا المرض من قبل لا بد من أخذ الحيطة لأنه من الممكن عودته مرة أخرى.

كما أكدت الدكتورة ناجية فهمى ضرورة الابتعاد عن الحزن لاعتباره من أسباب الإصابة بالعصب السابع، وعلى من يشعر بثقل فى الوجه يتناول بصورة مستمرة اللبان لتحريك عضلات الوجه، مع عمل بعض التمارين الخاصة بالوجه من حين لآخر.