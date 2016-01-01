توزيع مساعدات غذائية وألفى بطانية على المستحقين من أهالي رفح

(أ.ش.أ)

أعلن رئيس مركز ومدينة رفح اللواء أيمن جبريل، أنه تم توزيع كميات من المواد الغذائية والبطاطين بالمجان، على الأسر الأكثر احتياجًا والمستحقة، والتي لا تتقاضى أي معاش حكومي أو من الضمان الاجتماعي، وكذلك المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وأسر الشهداء.

وأضاف جبريل، في تصريح، اليوم، أن الإعانات تضمنت بلغت 4 أطنان من السكر و4 أطنان من الأرز، ودفعة أولى من البطاطين بلغ عددها ألفي بطانية، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة فى التواصل مع المواطنين والشعور بنبضهم معتبرا أن مواطني سيناء عامة ورفح خاصة هم عيونها الساهرة وحزام أمن الوطن.

وأوضح جبريل، أن توزيع المساعدات على الأسر تم في مقر إدارة التضامن الاجتماعي برفح، وأشرف على التوزيع لجنة من مجلس المدينة.

ويذكر أنه سبق توزيع 80 طنًا من المواد الغذائية “سكر وأرز ودقيق”، على 3769 أسرة مستحقة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمناطق الحدودية والأسر الأولى بالرعاية.