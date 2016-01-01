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«برلمانى»: مصر كلها بتاجر في الدولار

27 ديسمبر Ona الشرق الاوسط 0 86

[المحتوى من Ona]

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عيون

النائب محمد السويدى

قال محمد السويدي، عضو مجلس النواب، رئيس إئتلاف دعم مصر، إن بعض التجار يقومون باستغلال الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية، من خلال التلاعب في أسعار السلع.

وأضاف “السويدي” خلال لقائه ببرنامج “يحدث فى مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، عن أزمة ارتفاع سعر الدولار، أن الكثير من المواطنين يقومون بالمضاربة والاتجار في الدولار الأمريكي قائلا: “مصر كلها بقت بتاجر في الدولار”.

وأوضح رئيس ائتلاف دعم مصر، أن بعض الأشخاص يقومون بتهريب أموالهم للخارج، وهذا الأمر أصبح يهدد الاقتصاد الوطني بشكل كبير.

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