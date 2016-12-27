مدرب طلائع الجيش بعد الخسارة من إنبى: سنهدم الدور الأول فى التوقف

كتب عمرو جاب الله

أكد أحمد سامى المدير الفنى لطلائع الجيش، أنه سيهدم الدور الأول بكل ما فيه ويقيم فترة إعداد جديدة للفريق العسكرى بتقييم جديد خلال فترة التوقف، بعد الخسارة من إنبى، بثنائية نظيفة، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ17 من بطولة الدورى الممتاز.

أضاف مدرب طلائع الجيش فى تصريحات تليفزيونية لقناة "أون سبورت" مع الإعلامى سيف زاهر، أن فريقه كان أفضل فى الشوط الأول أمام إنبى، إلا أن اللاعبين لم يترجموا السيطرة إلى أهداف، قائلاً: "الكرة مكسب وخسارة هنكسب مرة ونخسر مرة ونتعادل أخرى".

شدد المدير الفنى لطلائع الجيش، على دعم الفريق بصفقتين فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، متمنياً أن يكونوا إضافة قوية للفريق فى منافسات الدور الثانى بالبطولة.