المجلس الاستشارى لنادى القضاة يجتمع غدا لمناقشة "تعيين رؤساء الهيئات"

كتبت هدى أبو بكر

يجتمع غدا الأربعاء ، المجلس الاستشارى لنادى القضاة والمكون من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، بمقر النادى بالقاهرة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، بشأن بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، والتى تنص على طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

ويترأس الاجتماع المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة الاسكندرية، بصفته أقدم الأعضاء سناً، ويعد هذا هو الاجتماع الثانى للمجلس الاستشارى لنادى القضاة، حيث خرج اجتماعه الأول الذى انعقد فى اكتوبر الماضى بقرار تشكيل لجان لتعديل قوانين السلطة القضائية، والإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات.

والتقى وفد من مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى لمناقشة نفس الأمر المتعلق بمشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.