«صحفى» يكشف تفاصيل ضبط الرقابة الإدارية لمسؤول متهم بالرشوة

كشف الصحفي المصري، محمد سامي، اليوم، تفاصيل ضبط هيئة الرقابة الإدارية فى مصر لمسؤول متهم بالرشوة، والعثور فى منزله على مبلغ 4 ملايين دولار ومليوني يورو، مشيرًا إلى أن المتهم وصل إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بمنطقة التجمع الخامس، بصحبة أثنين آخرين قام بالإرشاد عنهما.

وأضاف سامي، خلال حواره عبر برنامج ساعة من مصر على شاشة الغد الاخبارية، من تقديم الإعلامي أحمد بصيلة، أن الواقعة بدأت عندما قامت أحد الشركات الخاصة بإبلاغ جهاز الرقابة الإدارية حول هذا الموظف ويدعي جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، ويعمل مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة ورغبته فى الحصول على رشوة مقابل إسناد بعض الأعمال للتوريدات لتلك الشركة، وقامت الهيئة بتتبع هاتفه وتسجيل مكالماته عقب استئنذان النيابة العامة.

وأوضح سامي، أن الصدفة قادت الرقابة الإدارية إلى المبالغ المالية الكبيرة بحوزة المتهم، لافتًا إلى أن مصادر بمجلس الدولة كشفت عن تفاصيل تخص المتهم ومنها أنه تم تعيينه فى مجلس الدولة عام 1994، بعد حصوله علي دبلوم تجارة، كموظف فى إدارة المشتريات، وأثناء عمله حصل علي بكالريوس التجارة، وتتدرج فى الوظيفة حتي وصل إلى مدير المشتريات فى مجلس الدولة.

وأشار سامي، إلى أن المتهم كان يدير شركة صرافة بصحبة أشقائه، إلا أنه تم إغلاقها منذ عام 2003، وبعدها أصبح تاجر للعملة فى السوق السوداء وهو ما يفسر إجمالي المبالغ التي قدرت بنحو 155 مليون جنيه مصري فى منزله.