س وج .. هل اعتراض الزمالك على الحكم كاساى منطقى؟

كتب- عادل عقل

أخيرا أسدل الستار عن حكم الزمالك والأهلى الذى أثار أزمة كبيرة فى الأيام الماضية بعد فشل اللجنة فى استقدام طاقم من حكام الصفوة بأوروبا، ليتم إسناد القمة 113 المقرر إقامتها الخميس المقبل باستاد بتروسبورت إلى المجرى فيكتور كاساى، ليظهر فى الصورة للمرة الثانية بعدما أدار القمة 111 التى أقيمت فى فبراير الماضى فى عهد لجنة جمال الغندور وانتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد.

من المقرر أن يعاون كاساى فى إدارة القمة مواطنه الثنائى جابور ايروس وجورجى رينج مساعدان والحكم الرابع آدم فاركس.

أثار اختيار المجرى كاساى حكما للقمة اعتراضات نادى الزمالك صاحب الملعب والمنظم للقاء، والذى يرى أنه يجامل الأهلى خاصة بعد فوز الفريق الأحمر فى القمة 111 التى أدارها كاساى.

فجر مسئولو الزمالك مفاجأة بإعلانهم الاعتراض الرسمى على اختيار طاقم حكام مجرى بقيادة فيكتور كاساى لإدارة القمة وأبدو كثيرا من علامات الاستفهام والاعتراض على حكم أجنبى لا يعرف أهلى أو زمالك .

هل اعتراض الزمالك منطقى؟

نعم اعتراض الزمالك منطقى جدا على الحكم بغض النظر عن كونه وطنى أم أجنبى، لأنه من وجه نظر الإدارة البيضاء كان سببا فى خسارة القمة 111 التى أقيمت فى فبراير الماضى وانتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد.

هل كان كاساى سببا فى خسارة الزمالك؟

نعم كانت هناك أخطاء تحكيمية أبرزها ركلة جزاء شهيرة لمهاجم الزمالك محمود كهربا بعدما لعب معه بتهور أحمد فتحى مدافع الأهلى، وأجمع خبراء التحكيم وقتها على أنها صحيحة والحكم مخطئ والزمالك تعرض لظلم من عدم احتسابها.

هل كاساى حكم سيئ وإمكانيته لاتؤهله لإدارة القمة؟

كاساى يعتبر من أفضل الحكام بالعالم وحصل على المركز الثالث باستفتاء الاتحاد الدولى للتاريخ والإحصاء لأفضل 22 حكما العام الحالى ، وهذا ليس شرطا فى التفاؤل والتشاؤم الذى يسيطر على الإدارات وجماهير الكرة، ولكن الواضح لدى مسئولى الأبيض عدم الرضا والارتياح عن وجوده وأنه موشر للخسارة المنتظرة.

لماذا يصر اتحاد الكرة على اختيار كاساى دون غيره من حكام النخبة الأوروبية؟

الحكم الوحيد الذى وافق على إدارة القمة بعد اعتذارالحكم الإنجليزى الشهير مارك كلاتنبرج الأول فى العالم إلى جانب اعتذار اكثر من اتحاد اوروبى نظرا لأعياد الكريسماس.