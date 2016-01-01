جامعة بني سويف‎ تنظم مسابقات لدعم أفكار ومشروعات الطلاب

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، عن تنظيم مسابقة تنافسية لدعم الأفكار والمشروعات التي يقدمها الطلاب المتميزون في مجال البحث العلمي بأقسام وكليات الجامعة المختلفة، تحت عنوان “الطالب الباحث المتميز” على أن يكون المقترح تطبيقي وعملي وليس فكرة نظرية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن تنظيم المسابقة يأتي في إطار تبني الجامعة لخطة طموحة لدعم وتمويل منظومة البحث العلمي بالجامعة من خلال مكتب دعم وتمويل المشروعات وإيمانًا من الجامعة بأن تقدم البحث العلمى، يعد أهم أسباب التنمية في مصر، مشيرًا إلى إجراءات التقدم للمسابقة تكمن فى أن يتقدم طلاب تلك الأبحاث إلى أقسامهم ثم كلياتهم بتلك المقترحات في إطار مسابقات داخلية ثم تقوم الكلية بترشيح بإختيار عدد محدد من البحوث وفقاً لمعايير التحكيم ووفق الحصة المحددة لكل كلية، علمًا بأن قيمة التمويل لكل مشروع بحثى من المشروعات الفائزة تقدر بـ خمسة عشر ألف جنيهاً للكليات العملية وخمسة الآف بالكليات النظرية .

وأضاف الدكتور طريف شوقى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن شروط المسابقة أن يكون الطالب المتقدم من أبناء الجامعة ومقيد بالفرقة قبل النهائية بكليتهأ وأن يكون المقترح البحثي تطبيقي وعملي وليس فكرة نظرية ويكون فى صميم تخصص الطالب ولا تزيد مدة تنفيذ المشروع عن 12 شهر من بداية الحصول الطالب على التمويلأ على أن يقدم تقريرًا نهائيًا مفصلًا ومعتمدًا من عميد كليته إلى مكتب دعم وتمويل المشروعات.