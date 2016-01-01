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«البترول»: خصصنا 500 مليار جنيه لدعم الوقود

27 ديسمبر Ona الشرق الاوسط 0 143

[المحتوى من Ona]

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عيون

وزير البترول

نفى طارق الملا وزير البترول، ما يتردد عن إلغاء دعم الوقود كلية خلال الفترة المقبلة، لافتًا أنه يمكن تخفيض قيمة الدعم خلال العامين ونصف المقبلين بما يقلل من العجز، وليس إلغاءه.

وأضاف الملا، خلال كلمته بندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان، أن خام برنت ارتفع من 40 إلى 54 دولارا للبرميل، والدولار وصل إلى 18 جنيهًا، والوزارة تعرض على الحكومة الموقف بصفة عامة. مشيرًا أنه تم دفع 500 مليار جنيه آخر 5 سنوات لدعم الوقود وهو أمر مكلف، وبالتالى يمكن اللجوء للدعم النقدى للطبقات الفقيرة.

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