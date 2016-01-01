عباس شومان: قتل السفير الروسي يتنافي مع تعاليم الإسلام‎

قال الدكتور عباس شومان وكيل مشيخة الأزهر الشريف، خلال مؤتمرًا طلابيًا، عقد بجامعة بني سويف، أن الهدف من هذه الحوارات المجتمعية والتحاور المباشر مع الشباب، هو الاطلاع علي ما يدور في أذهانهم حيث أصبح هناك قصور في جوانب كثيرة نتيجة لعدم الاطلاع والقراءة، ولذلك أصبح من السهل تشويه الشباب، فأصبحنا نجد الكثير من الجرائم يتم تنفيذها باسم الدين، مثل حادث مسجد السلام، والكنيسة البطرسية وقتل الكثير من أخواننا الأقباط، وقتل السفير الروسي، وهذا يتنافي مع تعاليم الدين الإسلامي، حيث قال تعالي ” ومن أجل ذلك كتبنا علي بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفسًا أو فسادًا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ” كما أوصانا الرسول (ص) بإخواننا الأقباط ومنع الاعتداء علي الآمنين.

وكانت نظمت صباح، اليوم، جامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، مؤتمرًا طلابيًا، بعنوان “الأزهر والحوار الوطني المجتمعي..نحو مستقبل أفضل للشباب”، بحضور المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، والدكتور عباس شومان وكيل مشيخة الأزهر، والقمص باخوم ممثل الكنيسة المصرية، وحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والطلبة والطالبات.