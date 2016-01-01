تحديد مكان الصندوق الأسود الإضافى للطائرة الروسية المنكوبة

(أ.ش.أ)

ذكر مصدر أمنى لوكالة “نوفوستي” الروسية، اليوم، بأنه تم تحديد مكان الصندوق الأسود الإضافى الخاص بتسجيل بيانات الرحلة، وجهاز تسجيل الصوت لطائرة “توبوليف -154″ التى تحطمت فى سوتشى، حيث سبق العثور على الصندوق الأسود الرئيسى للطائرة، وإيصاله إلى مركز البحوث التابع لوزارة الدفاع الروسية فى ضواحى موسكو.

ويذكر أن حادثة “تو- 154″ وقعت، صباح الأحد الماضي، فوق مياه البحر الأسود، خلال توجهها إلى سوريا، وكانت تقل على متنها 92 شخصاً، منها8 أفراد الطاقم، و84 راكبًا، من بينهم 64 عضوًا من فرقة “ألكسندروف” الموسيقية العسكرية، و9 صحافيين ممثلى القنوات التلفزيونية الروسية)، بالإضافة إلى رئيسة صندوق المساعدة العادلة، يليزافيتا جلينكا، وموظفان حكوميان، حيث لقى جميع ركاب الطائرة المنكوبة حتفهم.