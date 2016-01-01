حفر بئر استكشاف بترول فى حقل «ظهر» بمطلع عام 2017

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه سيتم حفر بئر استكشافى فى محيط منطقة حقل ظهر بالاتفاق مع شركة إينى الإيطالية.

وأضاف الملا، فى كلمته بندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة معتز رسلان، أنه تم الاتفاق مع “إينى” على بدء أعمال الحفر للتأكد من وجود زيت بجانب الغاز فى حقل ظهر، لافتًا أنه يتمنى أن تحمل البئر التى سيتم حفرها مؤشرات وجود زيت خام.

وأوضح أنه بجانب اهتمام الوزارة بتنمية الموارد، تركز أيضا على تنمية الموارد البشرية والدفع بالشباب فى إطار استراتيجية متكاملة.

وأشار الوزير، إلى أن خطة الاكتفاء من الطاقة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء تسير وفق المخطط لها، مع وجود احتياطات فى حقل نورس تصل لـ 900 مليون متر مكعب.