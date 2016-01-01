وزير التخطيط: الظروف الاقتصادية خلال 2017 ستكون أفضل من 2016

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الظروف الاقتصادية 2017 ستكون أفضل منها فى 2016، مشيرًا إلى أن 2016 عام فارق فى تاريخ الاقتصاد المصرى، الذى تم وضعه على الطريق الصحيح.

وأضاف العربى، خلال لقائه بفضائية “إكسترا نيوز”، أن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تغطى الأبعاد الاقتصادية الأساسية، وتراعى البعد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، مشيرًا إلى ترتيبنا اقتصاديًا 41 على مستوى العالم، ورؤية مصر 2030 تهدف لأن تكون ضمن أكبر 30 دولة اقتصادية فى العالم، موضحًا أن المبالغة فى الطموح دون العلم بالقدرات لا تحقق الهدف المرجو.

وأوضح العربى، أن مصر فى حاجة لزيادة الاستثمارات لرفع معدل النمو الاقتصادى، والذى يبلغ حاليًا 4.2%، مضيفًا “نحتاج لتحقيق معدل نمو اقتصادى يتجاوز الـ8% لتحقيق رؤية 2030، كما نهدف لخفض عجز الموازنة من 12% إلى 9.5%”.