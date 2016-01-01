حبس ضابط وأمين شرطة 4 أيام لاتهامهما بتهريب رجل أعمال أثناء عرضه على المحكمة

قررت نيابة حوادث غرب القاهرة، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتله المحامي العام الأول للنيابات، حبس ضابط من قوة قسم البساتين وأمين شرطة 4 أيام، لاتهامهما بتمكين رجل أعمال محبوس في قضية تزوير من الهرب اثناء عرضه على المحكمة بالعباسية.

وكشفت التحقيقات، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، رئيس النيابة، عن هروب رجل أعمال محبوس على ذمة قضيه تزوير اثناء عرضه على محكمة شمال القاهرة بالعباسية، بمساعدة الضابط التي تربطه به صلة قرابة.

واعترف أمين الشرطة بارتكاب والواقعة، وقيام الضابط بالتواصل مع رجل الأعمال خلال حبسه بالقسم.