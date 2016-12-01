نشرة ONA| إطلاق قنوات 2017 ..الغندور يشارك في “دوري النجوم” على الحياة..OSN تشتري “شيري ستديو”

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

يشارك الإعلامي الرياضي الكابتن خالد الغندور في تقديم إحدى حلقات برنامج “دوري النجوم”، والذي يبث على شاشة الحياة..للمزيد

حصلت شبكة OSN على شراء حق عرض برنامج ” شيري ستديو”، والذي من المقرر بثه على شاشة dmc العامة..للمزيد

رصدت وكالة ONA قنوات فضائية عدة مقرر بثها مطلع العام الجديد 2017، حيث لازالت تقع تحت قائمة انتظار البث، وقنوات أخرى بدأت إجراءات الحصول على تراخيص من المنطقة الحرة، وقنوات لازالت لايوجد حولها أي تفاصيل أو معلومات بشأن موعد بثها، وقنوات ترغب في تجديد ثوبها وانطلاقتها بشكل جديد متطور..للمزيد

يستضيف الإعلامي عمرو أديب، اليوم، في برنامجه كل يوم على شاشة ON.E، في تمام التاسعة والنصف، والذي يذاع بالتزامن على راديو نغم FM ، نجم نادي الزمالك السابق والمحترف بصفوف نادي بازل السويسري حاليًا، كابتن عمر جابر نجم منتخب مصر..للمزيد

تحل الفنانة عبير صبري ضيفة، غدًا، على برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، والذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، وسهير جودة، على شاشة cbc، وذلك في تمام الثالثة عصرًا..للمزيد

أكد نادر السيد، حارس مرمى قطبي الكرة المصرية السابق، أنه مستعد لدخول مجال التدريب في كرة القدم، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه حصل على بعض الدورات التدريبية التابعة للاتحاد الإفريقي وجاهز لدخول المجال التدريبي..للمزيد