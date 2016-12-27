أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 27 /12/ 2016.. 20 لاعبا بقائمة القمة

شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 27 / 12 / 2016 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها إعلان القائمة التى دخلت معسكرًا مغلقًا تمهيدًا لخوض القمة 113 أمام الأهلى، فى السابعة من مساء بعد غد الخميس، فى الجولة الـ17 بالدورى الممتاز.
مباراة القمة.. 20 لاعبا فى قائمة الزمالك استعدادا للأهلي
أعلن الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة محمد حلمى، قائمة اللاعبين للدخول فى معسكر مغلق اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الأهلى بعد غد الخميس فى الأسبوع الـ17 لمسابقة الدورى الممتاز بملعب بتروسبورت.
وضمت قائمة نادى الزمالك 20 لاعبا هم: أحمد الشناوى وطارق حامد وإبراهيم صلاح وشوقى السعيد وأحمد جعفر وشيكابالا ومحمد ناصف وحسنى فتحى ومحمود دونجا وأيمن حفنى ومعروف يوسف وباسم مرسى وأحمد رفعت وأحمد دويدار ومحمد إبراهيم وصلاح ريكو وستانلى وعلى جبر ومحمود حمدى وعمر صلاح.
مباراة القمة.. الزمالك يحرم الأهلي من التدريب على بتروسبورت
حرم نادى الزمالك، فريق الأهلى من التدريب على استاد بتروسبورت، غدا الأربعاء، فى إطار استعدادات القطبين لخوض القمة 113 المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
وحجز حمادة أنور المدير الإدارى لنادى الزمالك ملعب المباراة غداً ليخوض الفريق الأبيض تدريبه الأخير عليه، بعدما خاض أبناء ميت عقبة مران اليوم على ملعب الدفاع الجوى.
أيمن حفنى يشارك فى مران الزمالك ويُطمئن محمد حلمى قبل القمة
شارك أيمن حفنى صانع ألعاب نادي الزمالك فى المران الجماعى لفريقه اليوم الثلاثاء، والذى أقيم بملعب الدفاع الجوى استعدادا لمواجهة الأهلى يوم الخميس المقبل ضمن الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدورى الممتاز بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.
كما شارك بجانب أيمن حفنى فى تدريب الزمالك باسم مرسى ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد ناصف، حيث خضع الثلاثى لتدريبات تأهيلية خلال الأيام الماضية وقبل ساعات من خوض مباراة القمة مما أدى لإثارة مخاوف حول لحاقهم بالمباراة.
مباراة القمة.. مرتضى منصور: أفضل التحكيم المصرى عن "كاساى"
قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه يرحب بتولى طاقم تحكيم مصرى إدارة مباراة القمة بين فريقه والأهلى يوم الخميس ضمن الأسبوع الـ 17 للدورى فى حالة عدم وجود بديل للحكم المجرى كاساى الذى تم تعيينه لتولى إدارة المباراة.
أضاف رئيس نادى الزمالك فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تولى كاساى إدارة مباراة الزمالك والأهلى أمر مرفوض نهائيا، لأنه ظهر بمستوى سيئ عند إدارة مباراة القمة 111 وكان للأبيض ركلتى جزاء واضحتين لم يحتسبهما.
مباراة القمة.. الخلفية وراء غياب "جنش" عن قائمة لقاء الأهلي
كشف الجهاز الفنى لنادى الزمالك، عن شكوى محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق، من آلام فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى مران اليوم ليخرج من قائمة الفريق التى ستخوض مباراة القمة المقرر لها يوم الخميس المقبل، أمام الأهلى فى الجولة الـ17 للدورى الممتاز.
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