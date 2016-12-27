"الإمارات للطاقة النووية" تحتفي بالذكرى السابعة لشراكتها مع "كيبكو"

احتفلت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالذكرى السنوية السابعة لانطلاق أولى فصول تعاونها المثمر مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو"، ولا تزال هذه المسيرة البنّاءة تزدهر وتتطور خاصة بعد امتلاك شركة كيبكو حصة 18% من شركة براكة الأولى المسئولة عن إدارة تمويل مشروع براكة للطاقة النووية السلمية.

وقد عملت شركة "كيبكو" جنبًا إلى جنب مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منذ عام 2009، حين اختيرت لتكون المقاول الرئيسي لمشروع محطة براكة للطاقة النووية الذي انجز ما يزيد 74 % من المشروع وتشغيل المحطة الأولى خلال 2017.

وستستقي المؤسسة من خبرة شركة كيبكو التي تصل إلى أكثر من 40 عامًا من الخبرة النووية في مشروع محطة براكة، سعيًا إلى توفير طاقة آمنة وفعالة وموثوقة وصديقة للبيئة لشبكة الكهرباء بدولة الإمارات.

يذكر ان مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و "كيبكو" الكورية أسستا "شركة براكة الأولى ش م خ"، وهي شركة مستقلة تأسست لتكون مسؤولة عن الشؤون التجارية والمالية المرتبطة بمشروع براكة وتمتلك كيبكو حصة 18% منها، في حين تملك المؤسسة الحصة الأكبر منها بنسبة 82%.