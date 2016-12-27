محاكمة بحرينى متهم بتزويد داعش ببيانات عن ضباط بوزارة الداخلية

رويترز

قررت محكمة بحرينية اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة مواطن متهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى وتزويد التنظيم فى الخارج بأسماء ضباط بوزارة الداخلية لاستهدافهم.

وذكرت عدة صحف بحرينية أن التحقيقات أظهرت أن المتهم البالغ من العمر 23 عاما كان يمثل حلقة الوصل بين العناصر المنتمية للتنظيم الإرهابى فى الداخل والعناصر المقاتلة فى الخارج، حيث يمدهم بأى معلومات يتم تكليفه بجمعها لصالح التنظيم، ومنها أسماء وبيانات ضباط وزارة الداخلية لاستهدافهم بعمليات إرهابية.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بالتهم المنسوبة إليه، حيث أقر بأنه انضم إلى التنظيم الإرهابى منذ 3 سنوات، وأنه سعى للسفر والقتال فى صفوف التنظيم، لكن محاولته باءت بالفشل بسبب قرار بمنعه من السفر.

وعثرت أجهزة الأمن بمنزل المتهم على تجهيزات عسكرية وبندقية وصورة لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل القضية لجلسة 24 يناير المقبل، للإطلاع مع استمرار حبس المتهم.