الأهلى بطلاً لدورى مرتبط السلة بالفوز على سبورتنج 57 / 43

توج فريق سلة الأهلى بلقب دورى المرتبط، بعد تغلبه على سبورتنج 43/57 فى المباراة الفاصلة التى أقيمت بينهما، اليوم، بالإسماعيلية.

واستطاع الأهلى أن يقتنص نقاط المباراة من سبورتنج، وإضافة لقب جديد خلال الموسم، حيث فاز بكأس دورى أبطال أفريقيا الأيام القليلة الماضية.

وتوج فريق سلة الأهلى بدورى المرتبط بعد غياب 6 سنوات عن القلعة الحمراء، كان الأهلى قد خسر أمام سبورتنج، أمس، في المباراة النهائية ليتساوى الفريقان في عدد النقاط، وأقيمت بينهما مباراة فاصلة لاختيار بطل الدورى وفقا لقوانين المسابقة.