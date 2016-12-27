إطلاق مسابقة إعلامية للتوعية عن سرطان الثدى بعنوان "اكتب بالوردى"

كتب بيتر إبراهيم

أعلنت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى عن إطلاق أول مسابقة إعلامية للتوعية عن سرطان الثدى فى مصر بعنوان "اكتب بالوردى" أو”Write In Pink”.



>وتستهدف المسابقة مشاركة الأفراد العاملين بالإعلام المصرى بأعمالهم حول كيفية طرح مفهوم سرطان الثدى من الاكتشاف المبكر وأسباب الإصابة والعلاج، وغيره من الموضوعات المتعلقة به .

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- فئات الأعمال التى من المفترض مشاركتها فى المسابقة:

> •التحقيق الصحفى

>•المقال الصحفى

>•التقرير التليفزيونى

>• الحوار الصحفى

>•الحوار التليفزيونى

>•التحقيق الاذاعى

>•الصحافة الالكترونية

- وتضمن جوائز المسابقة:

> • الفائز الأول: 3000 جنيه

>• الفائز الثانى: 2000 جنيه

>• الفائز الثالث: 1000 جنيه

>• الفائز الرابع: شهادة تقدير

>• الفائز الخامس: شهادة تقدير

وتخضع كل الأعمال المشاركة إلى لجنة تحكيم من الخبراء فى مجال الإعلام وسرطان الثدى التى ستوفرها المؤسسة.

- شروط المسابقة :

1- أن يكون العمل المشارك منشورا فى إحدى الصحف أو البوابات الإلكترونية أو تمت إذاعته على إحدى القنوات أو المحطات الإذاعية خلال فترة السابقة من أكتوبر 2015 إلى 23 نوفمبر 2016، ولن تقبل الأعمال قبل أو بعد الموعد المحدد.

2- أن يتضمن العمل المشارك موضوع سرطان الثدى من زوايا متعددة ومختلفة وبشكل تفاعلى.

3- تقبل المواد الإعلامية سواء قدمت باللغة العربية أو الإنجليزية.

سيكون حفل التكريم وتوزيع الجوائز يوم السبت 11 مارس 2017 بفندق ماريوت بالزمالك بحضور لفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين.



>- يرجئ ملء استمارة التقديم فى المسابقة والأعمال على الرابط التالى:

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لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على:

> writeinpink@bcfe.org