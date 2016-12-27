"القوات المسلحة" تطلق تطبيق "تحدي" للمحافظة على الصحة

أطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة تطبيق الهواتف الذكية "تحدي" بنظامي " أندرويد و iOS " الذي يهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية والصحية لأفراد المجتمع من مختلف الأعمار الراغبين منهم في إنقاص أوزانهم الزائدة أو زيادة أوزانهم أو بناء العضلات.

ويأتي إطلاق التطبيق الذكي الذي أنشأته القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية انطلاقا من الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة بشأن تبني مبادرات ذكية وذلك تماشيا مع الخطط التنموية والمبادرات الطموحة التي تضعها حكومة دولة الإمارات.

ولا يقتصر تطبيق "تحدي" على إنشاء برامج التمارين الرياضية التي تلائم المستوى الصحي واللياقة البدنية لمستخدميه فقط بل يتضمن برامج تغذية صحية والحمية الغذائية التي تتماشى مع الأجسام كافة وذلك بعد أن يقوم التطبيق بتحليل بيانات مستخدميه من الطول والوزن والوضع الصحي.. إضاقة إلى تعديل نمط الحياة اليومية ممثلة بالنوم والجهد المبذول طوال اليوم.

وقالت المقدم الدكتورة موزه الشحي إن التطبيق يضاف إلى سلسلة الابتكارات التقنية المجتمعية الخاصة بالقيادة العامة للقوات المسلحة والتي تسهم في مواكبة أخر تطورات الخدمات الحكومية .. مؤكدة أن ما تم إطلاقه اليوم هو ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في الحد من الأمراض وتحسين مكافحة ومعالجة عوامل الخطورة التي قد تهدد صحة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الشحي أن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية سعت منذ تأسيسها على المساهمة في تقديم الرعاية اللازمة لمنتسبي الخدمة الوطنية .. وها هي اليوم تسهم في تأمين الرعاية والطرق الأمثل في الحفاظ على سلامة مجتمعنا بمختلف فئاته العمرية لضمان سلامتهم .. مشيرة إلى أن جميع أفراد المجتمع مسؤولون تجاه صحتهم.

ومن أبرز مميزات التطبيق الذكي "تحدي" الذي يمكن استخدامه باللغتين العربية والإنجليزية .. هو اختيار مدى لياقة المستخدم البدنية حيث يخدم المبتدئين والمتقدمين منهم ليتمكن المستخدم من الحصول على سجل صحي ورياضي يمكنه في نهاية كل يوم من معرفة تقييمه بعد إتمامه للبرنامج الغذائي أو الرياضي الذي يقوم التطبيق بإنشائه له بشكل خاص بناء على المعلومات الشخصية المتعلقة به عن طريق عرض إحصائية ورسوم بيانية للسعرات الحرارية المكتسبة أو المستهلكة طوال فترة البرنامج.

يذكر أن التطبيق يوفر خطوات التمارين الرياضية عن طريق مقاطع فيديو تسهل على المستخدم إتمامها بالشكل الصحيح بهدف تحقيق أفضل النتائج في نهاية البرنامج التدريبي .. كما يرسل التطبيق تنبيهات للمستخدمين كتذكير موعد ممارسة الرياضة أو موعد تناول الوجبات الغذائية المخصصة لهم .. ومن جانب التغذية الصحية فبإمكان مستخدميه اختيار وجباتهم المفضلة كافة من القائمة التي تشتمل على مجموعة واسعة من الأطباق الإماراتية والعالمية فيما سيقوم التطبيق بتحديد الكمية المناسبة التي تلائم كل مستخدم بحسب بياناته المدخلة والتي يتم تحديثها بشكل يومي تلقائيا.