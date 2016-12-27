علمي طفلك تحميل البرامج والألعاب دون عناء

مع تطور التقنيات الحديثة في تطبيقات الأجهزة، بدأت تظهر العديد من البرامج التي تساعد الطفل على اكتساب المهارات التي يحتاجها، ولكن هناك معايير للاختيار حسب السن والميول. لذلك تعلمك سيدتي وطفلك بعض الطرق التي تساعدك على اختيار، وتحميل هذه البرامج والتطبيقات المفيدة، دون الدخول على البرامج التي لا تناسبه أو تناسب عمره.

استخدمي برامج التحكم الوالدي؛ من أجل تحديد البرامج التي يمكن لطفلك استخدامها، ويعد برنامج Playtime Kid Crono Screen Time limit for parent من أحدث التطبيقات على الآي فون؛ حيث يحدد الوقت المسموح للطفل للعب، كما أن هناك برنامجاً آخر يدعى Parentkit يساعدك في مراقبة ما يحمل طفلك من ألعاب.

يمكنك اتباع الخطوات الآتية:

أولاً: اذهبي إلى الآب ستور أو "السوق"؛ لاختيار البرنامج المناسب لسن طفلك ومستوى تفكيره، دعيه يختره حسب ميوله، فهناك من تكون ميوله رياضية ويعتمد على الأرقام، وهناك من تكون ميوله فنية، أو قصصية أو ما إلى ذلك.

ثانياً: بالإمكان الضغط على زر البحث، وكتابة اسم البرنامج إذا كان هناك برنامج محدد، أو اختيار برنامج من قائمة البرامج المدرجة تحت التصنيفات التعليمية، أو الترفيهية أو الألعاب.

ثالثاً: علمي طفلك الضغط على البرنامج وتحميله بكل أمان، وكذلك تحديد المكان المراد حفظه فيه، بأن تعملي له مجلداً خاصاً بالألعاب التعليمية، وآخر للألعاب الترفيهية من أجل تنظيم وسهولة الوصول لتلك الألعاب، أو يحفظها على سطح المكتب لتكون مباشرة أمامه.

لتشعري بالأمان

1 - خصصي وقتاً محدداً للطفل يساعده على اكتساب مهارة تنظيم الوقت، ويتيح له خيارات متعددة في أسلوب حياته وليس الاكتفاء فقط بتحميل الألعاب الإلكترونية.

2 - احذفي التطبيق بعد فترة من الزمن، وأعيدي تحميل تطبيق آخر بعد فترة؛ حتى لا يعتاد الطفل على اللعب فيه، ويترك بقية الأنشطة.

3 - علمي طفلك تحميل البرامج والتطبيقات مع شعوره بمراقبتك له بين كل فترة وأخرى، فهذا يكسبه مهارة الاعتماد على النفس، بالإضافة إلى تعليمه المراقبة الذاتية.