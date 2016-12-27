10 طرق للاحتفال مع الصغار بالعام الجديد

ينتظر منك أطفالك ليلة مميزة في الموعد نفسه، فكيف ترضينهم؟ وكيف تزرعين الفرحة في قلوبهم؟

إليك أفضل الطرق التي تجعل أطفالك يتشاركون الاحتفال معك في يوم السنة الجديدة.

أعدي كوكتيلًا لذيذًا

قومي مع العائلة بصنع كوكتيل للأطفال وإعطائهم، ولا تنسوا أن تشربوها معهم في الكؤوس الزجاجية الفاخرة لديك احتفال بالعام الجديد

شاهدوا الألعاب النارية

استفسري عن مكان إقامة عرض للألعاب النارية في مدينتك، وخذي معك بطانية دافئة، وبعض الوجبات الخفيفة للأطفال. وحاولوا أن تجدوا مكانًا بجانبها.

اصنعوا علب الحلوى

قومي بإضافة لمسة على مائدة العشاء وإعطاء الأطفال فرصة للتفنن. كل ما تحتاجينه بعض لفافات ورق وحلوى، ورق التغليف وبعض اللوازم الأخرى الموجودة في أنحاء المنزل! قوموا بوضع الحلوى داخل لفافات الورق وتغليفها وإلصاقها، وستعطين الأطفال بذلك فرصة فعل شيء فاخر للعام الجديد!

شاركيهم العد التنازلي

حمسي الأطفال لمشاهدة العد التنازلي على شاشة التلفزيون، وعدوا بصوت عال معًا.

اذهبوا للتزلج

خذي الأطفال إلى حلبة للتزلج على الجليد. في العديد من المدن تخرج الأسر ليلة رأس السنة للتزلج أو لحضور أنشطة أخرى تلائم العائلات.

اصنعي كرة سحرية

صنع هذه الكرة سهل جدًا وسيتيح للأطفال طرح جميع الأسئلة حول العام الجديد. وقد يكون لديك بعض التوقعات حول 2017.

إنشاء خلفية إطار

زوري المكتبة وقومي بشراء لفافة من ورق الكرتون الأبيض أو الرمادي، وألوان زاهية. ستكون هذه خلفية لصورتك أنت/ أو أطفالك، بالرسم عليها أو كتابة قرارات جديدة أو احتمالات لا حصر لها! ابحثي في منزلك عن مستلزمات لصنع أشياء ممتعة مثل عصي تحريك القهوة الخشبية، وقصي شكل شاربين والصقيها عليها للعب! قومي بتحميل تطبيق صور مثل Pocketbooth وتفنني مع عائلتك وأصدقائك!

تأنقوا معهم

ارتدي فستانك الأنيق ولتخرج العائلة بكل أناقتها. سوف تشعرون بأن ليلتكم خاصة وممتعة، إضافة إلى كونها فرصة ممتازة لالتقاط صور لألبوم العائلة. واسمحي للأطفال باختيار لباسهم بأنفسهم، وستكون الضجة أقل وسيتحمسون لليلة كبيرة.

احضروا فعالية

ابحثي عن مسرحيات موسيقية في منطقتك، أو اذهبي مع أطفالك لتناول وجبة من أربعة أطباق، أو حتى متحف، ستتفاجئين بالأماكن الرائعة التي تقوم باستضافة احتفالات ليلة رأس السنة.

ارقصوا معهم

أعدي قائمة أغانٍ تكون مفضلة للكبار والأطفال. راقبيهم، وجربي القيام بمسابقة رقص بينهم.