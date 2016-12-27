أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 27/12/2016.. خدعة أنطوى واقتراب حمودى

كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 27 / 12 / 2016 العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة الزمالك الخميس في الجولة الـ17 من بطولة الدوري العام.

أكد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي للاعبي فريقه أن مباراة القمة تعد بطولة خاصة في حد ذاتها والفوز بها سيمثل خطوة واسعة نحو تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير الحمراء المتعطشة دائماً للانتصارات.

استقر مسئولو النادي الأهلي على تجديد عقود الثنائي حسام غالي وعماد متعب لموسم إضافي بعد مباراة القمة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها بعد غد الخميس ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدوري العام.

يخوض فريق الكرة بالأهلي فى الثالثة والنصف عصر اليوم "مرانا سريا" خارج ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك والمحدد لها فى السابعة مساء يوم الخميس المقبل بالجولة الـ17 للدورى.

أبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، الثنائى صالح جمعة ومؤمن زكريا برفض حسام البدرى النهائى لرحيلهما إلى الدورى السعودى، بعد أن طلب نادى الوحدة استعارتهما 6 أشهر بدءا من يناير المقبل، وطالبهما بالتركيز مع الفريق خلال الفترة القادمة.

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلي إن الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق تعجّل فى السفر إلى غانا مخالفًا الاتفاق المسبق مع الجهاز الفنى بالسماح له بالسفر عقب مباراة الزمالك، المقرر لها الخميس فى القمة 113 فى ختام الجولة الـ17 للدورى.

طالب حسام البدرى المدير الفنى للأهلي إدارة ناديه بالتعاقد مع أحمد حمودى صانع ألعاب الباطن السعودى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وعدم الانتظار للصيف من أجل ضمه مجانا، وذلك فى حالة فشل التعاقد مع كيجان دوللى جناح صن داونز الجنوب أفريقى.

نجح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في الوصول للغاني جون أنطوي مهاجم الفريق عبر الهاتف، بعد سفره لمسقط رأسه غانا دون علم إدارة القلعة الحمراء.