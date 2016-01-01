شيماء مصطفى
حمية الاكل حتى الشبع و فقدان 5 كيلو على المضمون جربها الان و اخسر شحوم الكرش و الارداف و على غير العادة برنامج يجعلك لا تشعر ابدا بالجوع و مع ذلك تفقد 5 كيلو من الشحوم على الاكيد فقط تابع و طبق المطلوب لمدة 30 يوم .
البرنامج
فطور الصباح ( 7 صباحا )
كوب ماء +حليب خالي الدسم بالقهوة + 40 غرام من الخبز الاسمر +فاكهة (برتقالة او نصف رمان او 3 تمر او 2 كيوي ) + 10 غرام زبدة او جبن طبيعي .
الغذاء ( 12و 30 دقيقة )
كوب ماء +سلطة خضار نيئة + ملعقة زيت زيتون + نصف كوب من الكربوهدارات ( بطاطا او ارز او مكرونه ….) + شريحة من اي نوع من اللحوم دون دهون + علبةزبادي طبيعي + ثمرة فاكهة
السناك ( 4 و نصف )
شاي او قهوة دون سكر + تمرة واحدة
العشاء ( 7 مساء )
كوبين ماء
طبق كبير من الخضر او شوربة الخضر + شريحة لحم +علبة زبادي طبيعي + ثمرة فاكهة
البرنامج الرياضي
المشي يوميا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة .
تنويه
هذا البرنامج من دكتور تغذية مختص في علاج السمنة و لنجاح البرنامج يجب تطبيقه
التعليقات