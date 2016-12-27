العناية الإلهية تنقذ أسرة كاملة إثر ملامسة عامود كهرباء بحوش عيسى بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أنقذت العناية الإلهية مهندس وأولادة من موت محقق حيث صعقت الكهرباء الحصان الذى كان يجر العربة الكاروا التى كانوا يستقلونها أثناء توجههم للحقل اليوم الثلاثاء، مما تسبب فى نفوق الحصان وإصابة الأولاد بالهلع، تم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة حوش عيسى العقيد عمرو الطنيخى بلاغا من حلمى عمران عبد العاطى ، مهندس زراعى ومقيم نجع الرزيمات بالكوم الأخضر التابعة لدائرة المركز بأنة أثناء توجههة صحبة أولادة للحقل المملوك له مستقلين عربة كارو يجرها حصان صعقهم التيار الكهربائى أثر ملامسة أحد الأعمدة بالقرية مما تسبب فى نفوق الحصان وتحطم الكارو ، تم تحرير محضر رقم 9724 جنح مركز حوش عيسى وطالب المجنى علية بمعاينة العامود وإصلاحة حرصا على حياة الأهالى وأخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى وشركة كهرباء البحيرة لإتخاذ شئونهما ، تم إخطار اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة بالواقعة .