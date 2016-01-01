مواعيد مباريات الأسبوع السابع عشر من الدورى المصرى ولقاء القمة بين الأهلى والزمالك

سمر العشري

تبدأ مباريات الأسبوع السابع عشر من مباريات الدورى العام المصرى لكرة القدم موسم 2016-2017 يوم الثلاثاء 27 ديسمبر، وتشهد مباريات هذا الأسبوع لقاء القمة بين قطبى الكرة المصرية فريقى الأهلى والزمالك، ولقاء القمة تم تأكيد موعده فى السابعة مساء يوم الخميس على استاد بتروسبورت ، ونعرض فى هذا التقرير مواعيد وتوقيتات مباريات الأسبوع ال 17 وموقف الفرق والملاعب التى تقام عليها المباريات.

– يوم الثلاثاء 27 ديسمبر تقام مباراتين فقط حيث يلتقى فى الخامسة مساءً سموحة مع النصر للتعدين على استاد الجيش بمدينة برج العرب، وفى السابعة والنصف مساءً يلتقى فريق إنبى مع طلائع الجيش على استاد بتروسبورت.

– يوم الأربعاء 28 ديسمبر تقام ثلاث مباريات حيث يلتقى فى الثالثة إلا الربع عصراً فريق طنطا مع الداخلية على استا نادى طنطا، وفى الخامسة مساءً يلتقى فريق وادى دجلة مع أسوان على استاد الدفاع الجوى، وفى السابعة والنصف مساءً يلتقى فريق المقاولون العرب مع بتروجيت على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

– يوم الخميس 29 ديسمبر تقام مباراة واحدة وهى مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرية ومقرر لها الساعة السابعة مساءً على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.

– يوم الجمعة 30 ديسمبر تقام ثلاث مباريات حيث يلتقى فى الثالثة إلا الربع عصراً فريق مصر للمقاصة مع الشرقية على استاد الفيوم، وفى الخامسة مساءً يلتقى المصرى البورسعيدى مع الانتاج الحربى على استاد الجيش بمدينة برج العرب، وفى السابعة والنصف مساءً يلتقى الاسماعيلى مع الاتحاد السكندرى على استاد الاسماعيلية.

ونعرض صورة من جدول ترتيب فرق الدورى العام المصرى لمعرفة موقف كل فريق قبل مباريات الأسبوع السابع عشر.