القمة 113 .. البدرى يخشى "القائمة السوداء" أمام الزمالك

كتبت لبنى عبد الله

يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى المحروسة ، لقاء القمة رقم 113 الذى يجمع ناديى الأهلى والزمالك ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام والمقرر لها السابعة مساء الخميس

يقود أحلام الكتيبة الحمراء فى لقاء القمة حسام البدرى المدير الفنى للفريق الاحمر الذى يخوض لقاؤه الـ 65 مع الاهلى فى الدورى أمام الزمالك مقسمة على 3 ولايات وخلال تلك الفترة لم يتعرض البدرى للخسارة سوى فى 4 مناسبات فقط.

في الولاية الأولى، خسر البدري في موسم 200 9/2010 من غزل المحلة 8 فبراير 2010 2-0.

الهزيمة الثانية أنهت ولايته الأولى، حينما خسر من الدراويش 3-1 في 21 نوفمبر 2011.

الهزيمتان الأخريان كانا أمام السكندريين، سموحة في 14 فبراير 2013 1-0 ومن حرس الحدود 3-0 في الـ28 من نفس الشهر.

إذا إن "السجل الاسود" للبدرى مع الاهلى فى الدورى إن جاز التعبير لا يضم سوى 4 فرق، وبالتأكيد لا يرغب البدري أو لاعبي الأهلي في إضافة اسم جديد لها، لاسيما إن كان الزمالك الغريم التقليدى الذى تمكن من خطف كأس مصر من أنياب الاحمر فى أخر لقاء جمع قطبى الكرة المصرية .

فهل ينجح البدرى مع الاهلى فى الحاق الهزيمة بالزمالك أم ينجح الفريق الابيض فى أن يكون الفريق الخامس فى القائمة السوداء للمدير الفنى للقلعة الحمراء ؟