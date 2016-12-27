الشوط الأول .. سموحه والنصر للتعدين 0/0

كتب - هيثم عويس

تعادل فريق سموحة والنصر للتعدين سلبيا فى الشوط الأول فى المباراة المقامة بينهما باستاد الجيش ببرج العرب فى مستهل مباريات الأسبوع السابع عشر للدورى .

جاءت أحداث الشوط مملة وبطيئة خاصة من أصحاب الأرض سموحة الذين لم يظهروا تماما بمستواهم وظهروا بمستوى هابط بالرغم من التغييرات الكثيرة التى أجراها حلمى طولان المدير الفنى للفريق السكندرى على تشكيلته الأساسية ، فى المقابل حاول النصر للتعدين شن بعض الهجمات المرتدة على مهدى سليمان حارس سموحه إلا أن هجماتهم تكسرت فى منطقة الوسط بفضل انتشار لاعبى سموحه الجيد داخل الملعب .