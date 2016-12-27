"إعلام تميم" يسجل 5 حلقات مع البرادعى للتحريض ضد مصر قبل ذكرى 25 يناير

كتب - أحمد جمعة

أكدت مصادر مطلعة، أن قناة تليفزيون العربى سجلت 5 حلقات مع الدكتور محمد البرادعى بمقابل مادى كبير، للحديث عن الأوضاع الداخلية فى مصر، وعلى رأسها الملف الإقتصادى والسياسى والأوضاع الراهنة فى المنطقة العربية، مشيرة إلى أن البرادعى شن هجوما شرسا على مؤسسات الدولة المصرية خلال الحوار الذى قررت القناة إذاعته الشهر المقبل.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، اليوم الثلاثاء، إن عزمى بشارة المستشار الخاص للأمير تميم بن حمد طلب استضافة البرادعى قبيل ذكرى 25 يناير لانتقاد أداء مؤسسات الدولة المصرية وتحريض الشارع للخروج بتظاهرات يناير المقبل، مؤكدة ان التنسيق جرى خلال الأسابيع الماضية مع البرادعى عبر "ن. ز" شقيقة مستشار الرئيس الفلسطينى محمود عباس.

من المقرر أن تبدأ قناة التلفزيون العربى بث سلسلة حلقات البرادعى، فى حوار خاص يستعرض فيه سيرته الشخصية والسياسية، كذلك رؤيته لمستقبل مصر والمنطقة العربية والعالم.

ويمتد الحوار عبر 5 حلقات من برنامج "وفى رواية أخرى" مع المذيع خالد الغرابلى، وذلك أسبوعياً ابتداءً من 7 يناير المقبل، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتحدّث البرادعى فى الحلقة الأولى عن نشأته وذكرياته، وتحديداً عن والده نقيب المحامين الأسبق، وكذلك عن فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ونكسة 67، ثم حرب أكتوبر 1973، وعمله مع وزير الخارجية المصرى الأسبق إسماعيل فهمى إبان اقتراب الرئيس المصرى الأسبق أنور السادات من توقيع معاهدة كامب ديفيد.

وفى الحلقة الثانية، يروى البرادعى كواليس عمله فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعامله فى الملف العراقى والإيرانى والليبى، ويسرد شهادته حول لقاءات متعددة له بزعماء العالم فى تلك الفترة.

أما الحلقة الثالثة، فتتناول عودة البرادعى إلى مصر وتأسيسه الجمعية الوطنية للتغيير، ثم مشاركته فى ثورة 25 يناير، وموقفه من المجلس العسكرى وجماعة الإخوان فى المرحلة الانتقالية، وسبب عدم ترشحه لرئاسة الجمهورية، وموقفه من نتيجة الانتخابات.

ويشرح البرادعى فى الحلقة الرابعة، من سلسلة لقاءات “التلفزيون العربى” معه، تقييمه لحكم محمد مرسى ويكشف كواليس عمله فى الرئاسة المصرية بعد 30 يونيو.

وفى الحلقة الخامسة والأخيرة، يتحدّث البرادعى عن رؤيته لمستقبل مصر، والحل الذى يتمناه لأزمتها السياسية والاقتصادية، وكذلك يستعرض الواقع العربى والعالمى، ورؤيته لأزمات الدول العربية وعلى رأسها سوريا وفلسطين.