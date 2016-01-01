ضبط 1600 كيلو لحم "حمير" قبل توزيعها على المطاعم

سمر العشري

نجحت اجهزة الامن بالجيزة اليوم الثلاثاء فى ضبط 1600 كيلو لحم حمير قبل توزيعها على محلات الجزارة والمطاعم .

وكان مأمور قسم شرطة العمرانية قد وردت له معلومات بقيام احد الاشخاص بمدينة الشروق بذبح الحمير وبيعها لمحلات الجزارة والمطاعم من اطباء بيطريين .

وبعد التحريات على المتهم تم اكتشاف انه يقوم بنقل كمية من لحم الحمير من مدينة الشروق الى منطقة المريوطية.

وقامت قوات الامن بوضع كمين وضبطه عبر محور المنيب وكان بحوزته 1600 كيلو من اللحم جاهز للتوزيع على محلات الجزارة والمطاعم.

وبعد فحص اللحوم من قبل الطب الشرعى تبين انها لحم حمير وغير صالحة للاستخدام البشرى.

وبعد مواجهة قائد السيارة، قال بانه قام بتحميل اللحوم من مدينة الشروق ويقوم بتسليمها الى شخص يقوم بتسليمها على محلات الجزارة والمطاعم بمنطقة المريوطية بشارع الهرم.

وقامت قوات الشرطة بالقاء القبض على الشخص المسئول عن توزيع تلك اللحوم، وبعد مواجهته اعترف بانه يقوم بتوزيع لحم حمير على عدد كبير من المطاعم.

وتم مصادرة اللحوم المضبوطة لدى الطب البيطرى كما تم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمين على النيابة العامة .