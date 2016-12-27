أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر27-12-2016

سمر العشري

يستقر سعر الذهب بعد انخفاضه في نهاية الأسبوع الماضي واستقر سعره عند 625 بالنسبة لعيار 21المتداول شراءه من قبل الجمهور ، سنعرض ألان سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر حيث أن سعر المعدن النفيس استقر مع ارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه المصري من شهرين من الآن .

ارتفاع سعر أسعار الذهب في تلك الفترة كان شئ سيئ بالنسبة لفئة كبيرة من الشعب المصري بسبب الإحداث التي حدثت في مصر منذ عام 2011 والتي أدت إلى تدمير السياحة والاقتصاد وغلق الكثير من مصانع الذهب مما أدى إلى زياه سعره مع زيادة في سعر الدولار ، ومنها أطلق المصريين مبادرات لإلغاء الشبكة نظرا لارتفاع سعره .

سعر الذهب اليوم :

عيار 18 : 536 جنيها .

عيار 21 : 625 جنيها .

عيار 24 . 714 جنيها .

سعر جنيه الذهب : 5000 جنيها