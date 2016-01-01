«الداخلية» تعلن عن إجراءات تفتيش دقيقة لتأمين مباراة القمة

(أ.ش.أ)

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لتأمين مبارة كرة القدم بين فريقي الأهلي والزمالك، والمقامة بدون جمهور مساء الخميس المقبل، باستاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الرياضة وتأمين فعالياتها بما يحقق أهدافها وخروجها بالشكل اللائق.

وشملت هذه الإجراءات السماح بدخول أعضاء مجالس إدارة الناديين، واتحاد الكرة والمدعوين، بموجب تصاريح معتمدة، والسماح بدخول الصحفيين والإعلاميين ومندوبي القنوات الفضائية المصرح لهم بتغطية أحداث المباراة بموجب تصاريح معتمدة من الباب الرئيسي للاستاد.

كما تضمنت الإجراءات إخضاع كافة السيارات والأفراد المصرح لهم بدخول الاستاد لإجراءات تفتيش دقيقة، ضمانًا لعدم دخول أية ممنوعات، وغلق بوابات الاستاد نهائيًا في تمام الساعة السادسة مساًء، على ألا يتم السماح بدخول أحد بعد ذلك التوقيت، فضلًا عن عدم السماح بتواجد أي من الأشخاص بخلاف الخدمات الأمنية بمحيط الاستاد، والطرق المؤدية إليه، علمًا بأن محيط الاستاد وجميع مداخله ومخارجه والطرقات الداخلية والمدراجات مراقبة بكاميرات عالية الجودة لرصد أية مخالفات.

وأهابت الوزارة بالجماهير، التعاون معها في الخروج بالمباراة بالصورة اللائقة بسمعة الرياضة المصرية، والحفاظ على سلامة المنشآت الرياضية، وذلك تنفيذًا لتعليمات وضوابط إقامة المباراة “بدون جمهور” والالتزام بمتابعتها من خلال شاشات القنوات الناقلة لها.