السيسى يجتمع برئيس الوزراء لبحث نتائج اجتماعاته بشأن توافر الأدوية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال الاجتماع نتائج اللقاءات التي عقدها خلال الأيام الماضية مع المسئولين المعنيين بالقطاع الصحي والصناعات الدوائية بالحكومة والقطاع الخاص بهدف ضمان توافر مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والمركز الصحية بمختلف انحاء الجمهورية، والعمل على إتاحتها للمواطنين بالصيدليات بأسعار مناسبة.

وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أنه تم التوصل إلى تصور نهائي بشأن سبل تعزيز المعروض من الأدوية بالأسواق وذلك بالتنسيق مع شركات الأدوية، مؤكداً في هذا الصدد على أن الحكومة تعطي أولوية كبرى لاتخاذ الإجراءات الضرورية والسريعة لضمان إتاحة مختلف أنواع الأدوية والحفاظ على توافرها بأسعار مناسبة بما يضمن تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.