حازم إمام :«كاساي» من أفضل حكام العالم

(أ.ش.أ)

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حازم إمام، أن الحكم المجري فيكتور كاساي، الذي سيدير لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، من أفضل حكام العالم في الوقت الحالي.

وأضاف حازم إمام، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،اليوم، أن “فيكتور كاساي” حكم متميز للغاية، ويمتلك شخصية رائعة على أرضية الملعب، وسبق له إدارة مباريات عديدة في بطولتي كأس العالم ودوري أبطال أوروبا”، وأن “مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تحتاج لحكم مثل فيكتور كاساي”، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريقين لن يعترضوا على قرارات الحكام الأجانب حتى في حالة حدوث أخطاء.

والجدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، اعترض على تعيين فيكتور كاساي لإدارة مباراة القمة يوم الخميس المقبل، مطالبًا اتحاد الكرة بضرورة تغيير الحكم وذلك بعدما أدار لقاء الأهلي والزمالك، في الموسم الماضي، والذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين، حيث قال رئيس الزمالك إن الحكم المجري تغاضى عن احتساب ضربة جزاء لفريقه في تلك المباراة.