محمد رمضان يعلن عن بداية تصويره لـ «الكنز»

نشَر النجم محمد رمضان صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” من داخل كواليس فيلمه الجديد “الكنز”، ليعلن بداية تصوير دوره داخل العمل بعد انتهائه مؤخرًا من تصوير فيلم “آخر ديك فى مصر” المقرر عرضه خلال منتصف العام القادم.

وعلّق “رمضان” على الصورة قائلًا: “الله ولي التوفيق «الكنز» محمد رمضان.. إخراج شريف عرفة”.

تجدر الإشارة إلى أن المخرج شريف عرفة بدأ تصوير العمل منذ فتره دون وجود “رمضان”، بسبب انشغال الأخير بتصوير أعمال أخرى.

وتدور أحداث الفيلم في 4 عصور هى: “العباسى والعثمانى والفرعونى وسبعينيات القرن الماضي”، حيث تتمحور الأحداث حول فساد وسطوة بعض رجال الدين عبر العصور، على السلطة وتعاملاتهم مع الشعب والسلطة، وكيفية إقحام الدين فى السياسة من أجل الحصول على مناصب، خاصة أن هناك رجال دين تعمّدوا التلون والتزييف فى هذه الحقبة الزمنية لكى يكونوا هم الأقوى ويحافظوا على مراكزهم.

يُذكر أن “الكنز” بطولة محمد رمضان، ومحمد سعد، وهند صبرى، وسوسن بدر، وأحد رزق، وأحمد صيام، وعدد آخر من النجوم، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج شريف عرفة، إنتاج وليد صبري.