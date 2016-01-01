تواصل جهود رفع كفاءة محافظة بورسعيد استعدادًا لاستقبال «السيسى»

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأحياء تواصل جهودها في رفع كفاءة كل المناطق التي سيتضمنها خط سير زيارة الرئيس، في الوقت الذي واصلت الترسانة البحرية أعمالها لاعداد كوبرى النصر العائم الرابط بين ضفتي القناة من ناحية الرسوة، كما واصلت شركة المقاولون العرب أعمالها لإنهاء الطرق البرية لمداخل ومخارج الكوبرى والطرق المؤدية إليه.

وعملت الأجهزة المختصة على نقل منفذ النصر الجمركى إلى منطقة خارج حدود مداخل ومخارج الكوبرى، وإنهاء موقف سكان مناطق عزبة الإصلاح العشوائية التى يقطعها الطريق المؤدى للكوبرى، وعكفتالإدارة المكلفة بتجهيز المركز الثقافى الترفيهى المعروف بـ”أوبرا بورسعيد” .