الخميس المقبل..«طلعت حرب الثقافى» يحتفل بذكرى الرحل محمود عبد العزيز‎

يقيم نادى سينما مركز طلعت حرب الثقافى، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة دكتورة نيفين الكيلانى، احتفالية فنية بمناسبة ذكرى الأربعين للفنان الراحل محمود عبدالعزيز، تتضمن ندوة عن أهم أعمال الفنان الراحل فى السينما، والتليفزيون، والجوانب الإنسانية للفنان الراحل، ذلك فى السادسة مساء الخميس المقبل.

ويستضيف نادى السينما، الناقد طارق الشناوى، والمخرج داوود عبد السيد مخرج فيلم الصعاليك، والذى يعرض عقب الندوة، الفيلم من بطولة محمود عبد العزيز ونور الشريف ويسرا، فيما يدير اللقاء الناقد ياقوت الديب.