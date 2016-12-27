الحكم على عاطلين بالمشدد 5 سنوات لإحداثهما عاهة مستديمة بآخرين بقنا

قنا - هند المغربي

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين أيمن محمد وعماد وردخان وسكرتارية محروس قراع ومحمد حسنى، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة إحداث عاهة لاثنين آخرين خلال مشاجرة بمركز قنا فى القضية التى حملت رقم 9730 لسنة 2012 جنايات مركز قنا.

تعود الواقعة إلى عام 2012 حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من كلا من أحمد.ف.ع، وابن عمه ناصر.م.ع يتهمان كلاً من صبرى.م.م.ج، وعبد الناصر.م.م، بإحداث عاهة لهما خلال مشاجرة بينهما على خلافات قديمة وتم ضبط المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة التى أحالت القضية التى حملت رقم كلى 786 لسنة 2016 قضت بالمشدد 5 سنوات للمتهمين.