السلطات السودانية تطلق سراح رئيس حزب المؤتمر السودانى المعارض

الخرطوم (أ ش أ)

أطلقت السلطات السودانية سراح رئيس حزب المؤتمر السودانى المعارض عمر الدقير ونائبه خالد عمر، وثلاثة آخرين من أعضاء الحزب، كانت السلطات قد احتجزتهم منذ نوفمبر الماضى.

وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر السودانى محمد حسن عربى - فى بيان، اليوم الثلاثاء - إن جهاز الأمن أفرج عن رئيس حزب المؤتمر السودانى عمر يوسف الدقير المعتقل منذ 10 نوفمبر الماضي، كما أطلقت السلطات سراح نائب رئيس الحزب خالد عمر وأمين العلاقات الخارجية جلال مصطفى، والعضوين عماد عبد الله وإبراهيم الحاج.

وكانت السلطات السودانية أطلقت يوم الأحد الماضى سراح 16 قيادياً من حزب المؤتمر السوداني، وتحالف قوى المستقبل للتغيير بعد احتجاز دام قرابة الشهرين.