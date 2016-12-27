رويترز: قوات تدعمها أمريكا بسوريا تتقدم صوب سد يخضع لداعش

رويترز

قال متحدث باسم تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذى تدعمه الولايات المتحدة إن التحالف حقق مكاسب سريعة غير متوقعة ضد تنظيم داعش قرب معقله الرئيسى فى سوريا فى الرقة لتكون القوات على بعد بضعة كيلومترات من سد كبير.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن أحد أبرز القياديين بتنظيم داعش فى سوريا قتل على الأرجح فى معركة قرب السد المقام على نهر الفرات على بعد نحو 50 كيلومترا غربى مدينة الرقة قاعدة العمليات الرئيسية داعش.

وأطلق تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذى يضم فصيل وحدات حماية الشعب الكردية المرحلة الثانية من حملة ضد التنظيم قبل نحو عشرة أيام. والهدف النهائى هو السيطرة على مدينة الرقة.

وتستهدف أحدث مرحلة مناطق تسيطر عليها داعش إلى الغرب من المدينة بما فيها السد القريب من الطبقة. واستهدفت المرحلة الأولى التى بدأت فى مطلع نوفمبر تشرين الثانى مواقع للتنظيم إلى الشمال.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سيلو عبر الهاتف "1300 كيلومتر مربع (انتزعت من داعش) فى عشرة أيام... كنا متوقعين ياخد زمن أكبر ولكن تنظيم داعش الإرهابى كانت دفاعاته مفككة." وأضاف أن 15 من مقاتلى قوات سوريا الديمقراطية قتلوا فى أحدث عمليات.

وذكر سيلو أن تنظيم داعش استخدم هجمات انتحارية بسيارات ملغومة فى جهوده لصد الهجوم مضيفا أنه يتم تفجير تلك السيارات قبل وصولها إلى أهدافها بفضل أسلحة مضادة للدروع حصلت قوات سوريا الديمقراطية عليها مؤخرا من التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة.

وقال إن قوات خاصة أمريكية تعمل جنبا إلى جنب مع قواته.

وقال رامى عبد الرحمن مدير المرصد السورى إن القائد الذى يعرف باسم أبو جندل الكويتى قتل لدى محاولة مقاتلى التنظيم المتشدد إخراج قوات سوريا الديمقراطية من قرية جعبر بعد أن انتزعت السيطرة عليها من المتشددين أمس الاثنين.